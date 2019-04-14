بالفيديو.. ماذا قدمت الداخلية خلال أسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز مجهودات رجال الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـأسبو ع الماضي. وشنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية .. قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) أسفرت جهودها خلال أسبوع..عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

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