حجز النطق بالحكم لزيادة نفقة نجل الفنان طارق الشيخ لجلسة 12 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي: قررت محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، حجز الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ ضد والده لزيادة مبلغ النفقة الشهرية، لجلسة 12 مايو للنطق بالحكم. كان مازن طارق الشيخ قد أقام دعوى ضد والده طالبه بدفع نفقة أقارب بأنواعها، وقضت محكمة أول درجة بالزام المطرب بدفع نفقة قدرها 3500 ألف جنيه مقابل مأكل وملبس وسكن؛ بعدها قدم الابن استئناف على الحكم الصادر وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريا، حيث أن أبيه ميسور الحال ويتراوح دخله مابين 500ألف الى 600 ألف جنيه شهريا، وذلك حسب تحريات المباحث.

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