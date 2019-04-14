"قومي المرأة" يطلق حملة "صوتك لمصر" للمشاركة في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة بجميع فروعه بالمحافظات، في الفترة من 14 وحتى 17 أبريل 2019 بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، إن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن طرق الأبواب بجميع قرى ونجوع مصر، كما تتضمن عقد لقاءات جماهيرية وندوات توعية للتعريف بأهداف الحملة والدعوة بضرورة مشاركة السيدات والإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، مؤكدة أن مشاركة السيدات بقوة فى الإستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الإنتخابي كان له أثر كبير فى إحداث تغيير، مؤكدة أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث للحفاظ على أمن وإستقرار وسلامة الوطن.

يذكر أن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن العديد من الرسائل أهمها: "انزلي وشاركي... سمعي صوتك.. متقوليش صوتي مش فارق.. دا صوتك مش لازم يفارق، كوني إيجابية صوتك هيفرق في حياتك وحياة أولادك اللي جايه، شاركي.. ارسمي طريق لأحلامك.. ما هو صوتك هو مستقبل أيامك، مستقبل مصر في إيديكي، صوتك مستقبل أولادك، كملي المشوار، كوني القدوة لاولادك.. صوتك النهارده ليكي و بكره ليهم، المعركة مانتهتش ... مصر محتاجلك، حكاية مصر أنتي اللي بتكتبيها".