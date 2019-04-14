كامل الوزير من البرلمان: السيسي يتابع معي يوميًا خطة تطوير "النقل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه بصدد تقديم خطة لرئيس الجمهورية، بعد معايشته لمدة شهر في وزارة النقل.

وقال الوزير- خلال كلمته أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم- إن الرئيس السيسي يتواصل معه مرة صباحًا وأخرى مساء يوميا لمتابعة، ما يتم تحقيقه بالنقل خاصة في السكة الحديد.

وأضاف الوزير: "بدأت العمل مباشرة بمجرد تولي الوزارة وقمت بحل شركتين، وهناك شركة ثالثة قمت بحلها وهي شركات خاسرة لم تحقق شيئا منذ إنشائها، ولن أسمح باستمرار أي شركة خاسرة".

وتابع: "هناك شركات كانت رواتب العاملين بها أكبر من رأس مالها"، مشددًا على أن العنصر البشري هو سبب كل المشكلات في قطاع النقل، حيث يمكن تطويره والتعامل معه والاستفادة منه، وأن هناك انضباط كبير الآن بالمنظومة.