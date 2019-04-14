الصحة تنفي وقف تكليف الأطباء: اعتماد 8040 طبيبًا العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أكدت وزارة الصحة والسكان، اعتماد حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017، تكليف عام 2019، حيث تم تكليف 8040 طبيباً وطبيبة، موزعين على مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن وقف تكليف الأطباء.
وأوضحت الوزارة، الأحد، أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تكليف الأطباء، مؤكدةً حرصها على زيادة أعداد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين، بحسب بيان اليوم.
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