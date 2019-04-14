أخبار مصر | 'الصحفيين' ترسل المرحلة الثانية من الشهادات الجامعية لكشف المزورين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' ترسل المرحلة الثانية من الشهادات الجامعية لكشف المزورين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، انتهى من إرسال المرحلة الثانية من الشهادات الجامعية للزملاء أعضاء النقابة، وعددهم2778 شهادة، مؤكدًا أنه تم مخاطبة جميع الجامعات، والمعاهد بشأن فحص تلك الشهادات، ومخاطبة النقابة بالنتائج.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المرحلة الثانية للفحص شملت الشهادات الجامعية الصادرة من 1 يناير 1990 حتى 31 ديسمبر 2006، موضحًا أن النقابة تلقت موافقة من جامعة القاهرة بالفحص بدون رسوم.

وأكد "عبدالرحيم" أن المرحلة الأولى للفحص شملت 5225 شهادة، وبذلك يبلغ عدد الزملاء التي تم مراجعة وفحص شهاداتهم للفحص 8002 شهادة، مشددًا على أن النقابة ارسلت المرحلة الأولى، والتي شملت الفترة من 1 يناير 2007 الى 31 ديسمبر 2015، وتم إرسالها عام 2016 إلى 95 جامعة ومعهد، وتلقت رد 71 فقط، وتم اكتشاف 13 حالة تزوير.

ولفت "عبدالرحيم"، إلى أن النقابة طالبت الجامعات والمعاهد بالرد في أسرع وقت ممكن، كما تم إعادة مخاطبة الجامعات التي لم توافي النقابة بالرد على المرحلة الأولى.

وعن الإجراءات التي من المُنتظر أن تتخذها النقابة تجاه المُزورين، أوضح "عبدالرحيم" أن الشطب من جداول النقابة هو مصير من يثبت تورطه في وقائع تزوير.