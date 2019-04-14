أخبار مصر | 'الصحفيين' تخاطب الوزراء والمحافظين ضد الكيانات الوهمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تخاطب الوزراء والمحافظين ضد الكيانات الوهمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة قامت بمخاطبة جميع الوزراء والمحافظين بالحكومة، بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية غير الشرعية التي تنتحل صفة نقابة الصحفيين المهنية، وتتحدث باسم الصحفيين، وتصدر لأعضائها أوراق وكارنيهات غير قانونية تحت مسمى "محرر صحفي أو صحفي إلكتروني"، مؤكدًا أن ذلك يأتي تفعيلًا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالتصدي للكيانات الموازية للنقابة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة طالبت في خطابتها الصادرة خلال اليومين الماضيين، بعدم منح تلك الكايانات، أو من ينتسب إليها، أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، كما طالبت بالتعامل المباشر مع نقابة الصحفيين بهذا الشأن وعدم اعتماد أي مخاطبات إلا بختم النقابة.

وأكد "عبدالرحيم" أن النقابة في خطابها أن هذه الكايانات الوهمية تؤدي إلى الإساءة للمهنة، وتسمح بابتزاز المسؤولين والمواطنين، ويتم استخدامها في تصرفات غير شرعية.

وتابع: "قامت النقابة بحذف الفقرة التي تتحدث عن انتحال صفة صحفي من كافة خطابتها الصادرة للمؤسسات والوزارات المختلفة، وذلك منعًا لأي لبث من الممكن أن يحدث، ويؤدي إلى تعطيل عمل الزملاء غير النقابيين داخل هذه المؤسسات".