أخبار مصر | بالأسماء.. 7 نواب باللجنة التشريعية رفضوا تعديل مادة مدة الرئاسة بالتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 7 نواب باللجنة التشريعية رفضوا تعديل مادة مدة الرئاسة بالتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترض ٧ نواب من اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تعديل المادة المُتعلقة بمدة الرئاسة بمُقترح التعديلات الدستورية وهم "أبو المعاطي مصطفى، محمد صلاح عبدالبديع، محمد العتماني، عفيفي كامل ضياء داود، أحمد الشرقاوي، جمال الشريف"، وذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد برئاسة علي عبد العال، فيما وافق ٤٣ عضوًا على تعديل المادة.

وجاء نص المادة ١٤٠ كالتالي

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة ١٤٠ مكرر

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في عام ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.