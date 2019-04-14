أخبار مصر | "الصحة" تنفي وقف تكليف الأطباء.. وتؤكد تكليف 8040 طبيبا العام الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تنفي وقف تكليف الأطباء.. وتؤكد تكليف 8040 طبيبا العام الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة والسكان، اعتماد حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017، تكليف عام 2019، حيث تم تكليف 8040 طبيبًا وطبيبة، موزعين على مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن وقف تكليف الأطباء.

وأوضحت الوزارة أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تكليف الأطباء، مؤكدةً حرصها على زيادة أعداد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين.