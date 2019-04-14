أخبار مصر | علاء عابد لـ"الوزير": "حياة المصريين أهم حقوق الإنسان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد لـ"الوزير": "حياة المصريين أهم حقوق الإنسان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دار حوار بين المهندس كامل الوزير وزير النقل والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مسقبل وطن، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وقال "عابد": "يا معالي الوزير حياة المصريين اللي بيستقلوا وسائل المواصلات المختلفة بما فيها مرفق السكك الحديدية أمانة في رقبتك ولازم تطور السكة الحديد زي ما طورت أماكن كتير في مصر والمسئولية أمانة وأنت لها وكلنا نثق في قدراتك فالواقع أثبت أنك لا تعرف سوى لغة النجاح".

ورد المهندس كامل الوزير على النائب علاء عابد قائلا: "قريبًا ستشعر ويشعر جميع المصريين بالتغيير وحياة المصريين غالية علينا".