أخبار مصر | الرئيس السيسي يتفقد محور روض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يتفقد محور روض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم المرحلة النهائية لأعمال كوبري تحيا مصر (محور روض الفرج)، والذي يُعد جزءاً من محور الزعفرانة – مطروح ومحور الضبعة، وامتداداً للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى عدد من السادة الوزراء وكبار المسئولين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس شاهد فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان (ملحمة التحدي) حول مراحل إنشاء كوبري تحيا مصر، والذي تم تنفيذه طبقاً لمعايير الجودة العالمية، ويُعد شهادة بكفاءة وقدرة المهندسين والفنيين والعمال المصريين لإنشاء هذا النوع من الكباري بمعدل قياسي وعالمي وبترشيد في تكلفة الإنشاء وصلت لحوالي 50% عن التكلفة العالمية.

ثم قام الرئيس عقب ذلك بوضع آخر قطعة بكوبري تحيا مصر (محور روض الفرج) إيذاناً باكتمال المحور، وتلى ذلك قيام سيادته بجولة تفقدية للكوبري.

يُعد كوبري روض الفرج الذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركات الوطنية المصرية وبالاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية، أعرض كوبري ملجم في العالم وجاري تسجيله بموسوعة جينس للأرقام القياسية، وتم إنشاؤه أعلى نهر النيل لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا بطول 540 م وعرض 66.8 م بسعة 6 حارات مرورية في الاتجاه الواحد، حيث سيساهم في تحقيق طفرة نوعية لتسيير الحركة المرورية داخل القاهرة الكبرى.