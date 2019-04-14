أخبار مصر | غدا.. وزير الرياضة يطلق برنامج دعم المبادرات الشبابية "إيديك معانا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير الرياضة يطلق برنامج دعم المبادرات الشبابية "إيديك معانا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا، لإطلاق برنامج دعم المبادرات الشبابية "إيدك معانا"، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، ضمن اتجاه وزارة الشباب بتمكين الشباب ونشر مفاهيم ريادة الأعمال.

يذكر أن برنامج "إيدك معانا" البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الأعمال المجتمعية الشباب في مصر، وهو برنامج تأهيلي لاحتضان ودعم الجهود التطوعية للشباب أصحاب المبادرات والأفكار الخلاقة والمبتكرة لتطوير، وتحسين المجتمع.