أخبار مصر | رئيس نادي الزمالك يخسر قضائيًا للمرة الثانية أمام 'الأعلى للإعلام' خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي الزمالك يخسر قضائيًا للمرة الثانية أمام 'الأعلى للإعلام' خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 57006 لسنة 65 ق عليا المُقدم من رئيس نادي الزمالك، ضد حكم محكمه القضاء الإداري الصادر لصالح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الدعوة رقم 38408 لسنة 73 ق، والتي أيدت في قرار الأعلى للإعلام الصادر بمنع بث برنامج "الزمالك اليوم" لمدة شهر وتغريم قناه المحور التي يُبث من خلالها بمبلغ 50 ألف جنيه، وذلك لمخالفة البرنامج للأكواد والمعايير التي أصدرها المجلس، وكذلك ميثاق الشرف المهني.

ويُعد هذا الحكم هو ثاني خسارة لمرتضى منصور أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال أسبوع.

وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد 7 إبريل، برفض الدعوى المُقامة من رئيس نادي الزمالك، واستمرار تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج " الزمالك اليوم"، والمذاع على قناة المحور الفضائية، كما طالب بإلغاء قرار الأعلى للإعلام بإلزام قناة المحور بدفع تعويض مادي وقدره 50 ألف جنية مصري.

كما قضت المحكمة برفض دعوى قناة المحور، واستمرار تنفيذ قرار المجلس بتغريمها 50 ألف جنيه.

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كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أصدر قرارًا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لمدة شهر.

كما قرر المجلس في بيان سابق، إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيها، وذلك بناءً على تقرير لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.