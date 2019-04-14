أخبار مصر | رئيس نادي الزمالك يخسر قضائيًا للمرة الثانية أمام 'الأعلى للإعلام' خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي الزمالك يخسر قضائيًا للمرة الثانية أمام 'الأعلى للإعلام' خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويُعد هذا الحكم هو ثاني خسارة لمرتضى منصور أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال أسبوع.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد 7 إبريل، برفض الدعوى المُقامة من رئيس نادي الزمالك، واستمرار تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج " الزمالك اليوم"، والمذاع على قناة المحور الفضائية، كما طالب بإلغاء قرار الأعلى للإعلام بإلزام قناة المحور بدفع تعويض مادي وقدره 50 ألف جنية مصري.
كما قضت المحكمة برفض دعوى قناة المحور، واستمرار تنفيذ قرار المجلس بتغريمها 50 ألف جنيه.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أصدر قرارًا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لمدة شهر.
كما قرر المجلس في بيان سابق، إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيها، وذلك بناءً على تقرير لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.