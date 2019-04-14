أخبار مصر | "مستقبل وطن" يواصل عقد الندوات لدعم التعديلات الدستورية بكفر الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يواصل عقد الندوات لدعم التعديلات الدستورية بكفر الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، عدة ندوات اليوم الأحد، للتوعية بالتعديلات الدستورية تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي أمين عام الحزب بالمحافظة.

ففي مركز فوة أقيمت ندوة كبرى بحضور المحاسب أحمد جعفر الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة والدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وعصام الخطيب امين الحزب بالمركز واميمة الأنصارى أمينة الإعلام بفوة وتحدث الحضور عن التعديلات الدستورية واهميتها فى تحقيق الاستقرار والتقدم.

وفى مركز الرياض أقيمت ندوة باحدى المستشفيات الخاصة بحضور المهندس فوزى الرفاعى امين عام المحافظة والدكتور ياسرالجندى امين السياسات والدكتور مايكل مكرم امين المواطنة والدكتور ياسرشحاتة امين العمل الجماهيرى ومايسة عبدالجواد أمينة الفلاحين بالمحافظة وكرم الشامى امين الحزب بالمركز وجمال الجيار امين مساعد الحزب بالمركز وعبدالحميد الغنام عضو هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيرى فى ضيافة مصطفى عبدالله عباس رئيس مجلس إدارة المستشفى.

وأكد المهندس فوزى الرفاعى إن إنجازات الرئيس السيسى لم يكن أشد المتفائلين يحلم بها منها تطوير قطاع الكهرباء بانشاء 3 إنشاء محطات جديدة وإنشاء الكبارى والطرق الحديثة التى اختصرت الوقت والجهد بالإضافة إلى الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والبيئة والاهتمام باصحاب الظروف الخاصة وتشجيع المشروعات الصغيرة وقبل هذا وذاك شعرنا بالامن والأمان بعد أن كادت مصر تضييع مثل غيرها من الدول المجاورة موضحا ان التعديلات الدستورية المقترحة جاءت لاتاحة الفرصة للطامحين من أبناء الوطن فى المشاركة، بالحياة السياسية سواء كانوا سيدات او شباب أو عمال أو فلاحين وغيرهم داعيا اهالى الرياض للمشاركة بكثافة فى الاستفتاء المقبل.

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وفى مركز مطوبس أقيمت ندوة بقرية خان الجني بحضور الدكتورة فريدة عبدة أمينة الحزب بالمركز وفتحى الشرقاوى عضو مجلس النواب عن الحزب وعدد كبير من المواطنين.

واكد الحضور على أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية وابدا الرأي كحق دستورى للمواطنين.

وتأتي ندوات الحزب ضمن سلسلة الندوات المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الإيجابية، وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.