أخبار مصر | رئيس 'الأعلى للإعلام' يلتقي وفدًا من الصحفيين الفلسطينيين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس 'الأعلى للإعلام' يلتقي وفدًا من الصحفيين الفلسطينيين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، وفدًا من الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين، مكون من: تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ورامي الشوافي عضو الأمانة العامة ومسؤول لجنة الحريات، وسحر نصار مدير العلاقات العامة والدولية، والكاتب الصحفي ناصر عطالله.

وعرض الوفد على رئيس المجلس تقريرًا شفهيًا، حول أوضاع الصحفيين في قطاع غزة، والمصاعب التي يتعرضون لها، سواءً من الاحتلال الإسرائيلي أو من سلطات حماس، والتي تضمنت صعوبة الانتقال إلى خارج القطاع، والتضييق عليهم واستهداف الأطقم الإعلامية أثناء التغطية الحية وتعرض الصحفيين للاعتداءات المتكررة.

وطالب الوفد من رئيس المجلس، بالعمل على تسهيل مهمة خروجهم لتغطية الفعاليات المهنية، خاصة ما يتعلق بجامعة الدول العربية، وكذلك تخصيص دورات تدريبية للصحفيين الفلسطينيين.

يُذكر أن الوفد الفلسطيني حرص على زيارة مصر، للمشاركة في مؤتمر أدبى بجامعة الفيوم، وجاءت زيارتهم للمجلس في نهاية زيارتهم لمصر، قبل عودتهم لبلادهم مرة أخرى.

حضر اللقاء صالح الصالحي عضو المجلس، وأحمد سليم الأمين العام، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس.