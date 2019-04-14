أخبار مصر | أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن" تنظم ندوة عن التعديلات الدستورية بسانت كاترين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن" تنظم ندوة عن التعديلات الدستورية بسانت كاترين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، في محافظة جنوب سيناء، برئاسة النائبة فضية سالم بالتنسيق مع أمينة المرأة بمدينة سانت كاترين، اليوم الأحد، ندوة عن التعديلات الدستورية المقترحة وأهمية المشاركة في الإستفتاء عليها، وذلك بوادي الراحة بمدينة سانت كاترين.

وأشارت النائبة فضية سالم، إلي أن المرأة لابد أن تكون أول من تلبى نداء الوطن وتستشعر الخطر فتقوم بواجبها وتقدم، ما عندها كما تقدم أبنائها للدفاع عن الوطن كما اكدت علي أهمية مشاركه،فى الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.

وأضافت "سالم"، أن مصر تقدم لنا الكثير والواجب علينا ألا نبخل فى الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته، معربة عن سعادتها بتنظيم ندوة تثقيفية تجمع سيدات المجتمع البدوي تحت شعار انزلي شاركي مشيرة الي أهمية توعية كل السيدات والفتيات، في كل المصالح الحكوميه وبمقر عملهم وتحفيزهم علي المشاركة في الاستفتاء في التعديلات الدستورية.