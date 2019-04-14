أخبار مصر | "مستقبل وطن" يشارك القومي للمرأة بندوة لشرح التعديلات الدستورية بالأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يشارك القومي للمرأة بندوة لشرح التعديلات الدستورية بالأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حزب مستقبل وطن، بمحافظة الأقصر، في ندوة للمجلس القومي للمرأة، استهدفت شرح التعديلات الدستورية، وحث المواطنين خاصة من السيدات علي النزول والمشاركة بالاستفتاء على الدستور، تحت رعاية الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.

وقال حسام محروس أمين العمل الجماهيري بالحزب في مركز ومدينة إسنا، أن الأمانة شاركت المجلس القومي للمرأة في ندوة حضرها عدد كبير من المواطنين، استهدفت شرح التعديلات الدستورية، والقت الضوء علي حاجة البلاد لتلك التعديلات حتي تتمكن من اجتياز تلك المرحلة بسلام.

من جانبه قال "العماري"، إن الندوة حظيت بحالة من التفاعل بين القائمين علي إدارة الندوة والحضور، واجريت حالة من النقاش التي انتهت بتأكيد علي مشاركتهم بالاستفتاء لكونه واجبا وطنيا، مُؤكدًا أن الحزب سوف يواصل تنفيذ فعاليته خاصة تلك المتعلقة بشرح التعديلات الدستورية نظرا لكونه أمرا يحدد مصير هذا الوطن.