مصر | العثور على جثة طالب بمياة النيل في الصف.. والتحريات تكشف سبب وفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة طالب بمياة النيل في الصف.. والتحريات تكشف سبب وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية، بقطاع أمن الجيزة، في انتشال جثة طالب بالمرحلة الثانوية، من مياه النيل بدائرة مركز الصف، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا مفاده، بمصرع طالب بالمرحلة الثانوية غرقا بمياه النيل، دائرة المركز.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من إنتشال الجثة، وبينت التحريات الأولية، انه أثناء إستحمام المتوفي بمياه النيل، لقى مصرعه غرقا، لعدم إجادته السباحة، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

"10 شقق وشركات وعيادات".. مفاجآت حول المتهم بسرقة شقة السفير التونسي بالعجوزة



كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سرقة شقة السفير التونسي، بمنطقة العجوزة، وتبين أن المتهم بالسرقة، اعترف بارتكابه 10 وقائع سرقات "شقق سكنية، شركات، عيادات"، بشارعي جزيرة العرب، وسوريا، موضحة أن المسروقات عبارة عن شاشات تليفزيون، أجهزة لاب توب، مبالغ مالية، مشغولات ذهبية.

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وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف غموض واقعة، سرقة شقة السفير التونسي بالقاهرة، وتبين أن عاطل وراء السرقة، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من السفير التونسي بالقاهرة، بتعرض شقته للسرقة، ولم يتهم أحد في بلاغه.

وبانتقال الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له، لمكان البلاغ، تبين سرقة مشغولات ذهبية، وساعات ذهبية خاصة بالمجني عليه، وبإجراء التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة، والمشتبه بهم، تم التوصل لهوية المتهم، وبإعداد قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد عمرو فاروق والقوة المرافقة لهما من القبض عليه.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بارتكابه الواقعة، وارتكابه 10 سرقات مساكن سابقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

