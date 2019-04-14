مصر | "10 شقق وشركات وعيادات".. مفاجآت حول المتهم بسرقة شقة السفير التونسي بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "10 شقق وشركات وعيادات".. مفاجآت حول المتهم بسرقة شقة السفير التونسي بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سرقة شقة السفير التونسي، بمنطقة العجوزة، وتبين أن المتهم بالسرقة، اعترف بارتكابه 10 وقائع سرقات "شقق سكنية، شركات، عيادات"، بشارعي جزيرة العرب، وسوريا، موضحة أن المسروقات عبارة عن شاشات تليفزيون، أجهزة لاب توب، مبالغ مالية، مشغولات ذهبية.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف غموض واقعة، سرقة شقة السفير التونسي بالقاهرة، وتبين أن عاطل وراء السرقة، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من السفير التونسي بالقاهرة، بتعرض شقته للسرقة، ولم يتهم أحد في بلاغه.

وبانتقال الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له، لمكان البلاغ، تبين سرقة مشغولات ذهبية، وساعات ذهبية خاصة بالمجني عليه، وبإجراء التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة، والمشتبه بهم، تم التوصل لهوية المتهم، وبإعداد قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد عمرو فاروق والقوة المرافقة لهما من القبض عليه.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بارتكابه الواقعة، وارتكابه 10 سرقات مساكن سابقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

مفاجأة جديدة في واقعة اغتصاب وذبح طفلة بكرداسة

نفي مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، ما تداوله عددا من أهلي منطقة أبو رواش بمركز كرداسة، حول اشتراك والدي أحد الطفلين المتهمين بالتعدي الجنسي على طفلة وذبحها، بمركز كرداسة، في الجريمة، وحمل جثة الطفلة، ووضعها في جوال وإلقائها بالمنطقة الجبلية، موضحا أن المتهمين بارتكاب الجريمة، مروان.ي، 12 سنة، وإسلام.م 13 سنة.

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كانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل ذبح طفلة، بعد اغتصابها على يد طفلين، بمركز كرداسة، وتبين، أنه بعد انتهاء الطفلة المجني عليها، من دروس تحفيظ القرآن بالكتاب، كانت تلهو مع زميليها، إحداهما عمره 12 سنة، والثاني عمره 13 سنة، وحال لهوهم، قادتهم قدمهم لحجرة مهجورة، بالقرب من الكتاب.

وأضحت التحريات، أن الطفلين تعديا على الطفلة جنسيا، وقام أحدهما بالتعدي عليها بالضرب، بزجاجة مكسورة، محدثا إصابتها بجرح ذبحي، أودي بحياتها في الحال، خوفا من افتضاح أمرهما، وبعدها فرا هاربين.

وكان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف غموض العثور على جثة طفلة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين أن طفلان وراء ارتكاب الواقعة، بعد تعديهما عليها جنسيا، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما، وأخطر اللواء الدكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من أهلية أميرة أيمن عبد المنجي حساسين، 10 سنوات، مقيمة بمنطقة أبو رواش بدائرة المركز، مفاده، باختفائها وعدم عودتها المنزل عقب انتهائها من دروس تحفيظ القران الكريم، بعد أداء صلاة المغرب.

وفي ثاني يوم لاختفائها، حال فحص المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، كاميرات المراقبة، بمكان اختفاء الطفلة، وسؤال أهليتها والمتواجدين بمكان الدروس خاصتها، ورد بلاغا أخر بالعثور على جثة طفلة، بأوصاف متشابهة لأوصافها، وبانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد علاء فتحي مفتش مباحث شمال أكتوبر، تبين أن الجثة للطفلة المحرر محضر بتغيبها.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهود رجال المباحث، إلى أن طالبين بالمرحلة الإعدادية وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز، من القبض عليهما، وبمواجهتهما، أقرا خلال التحقيقات، أمام العقيد علاء فتحي مفتش مباحث شمال أكتوبر، بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة.