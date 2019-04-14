مصر | حجز دعوى زيادة نفقة نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ لـ12 مايو للحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز دعوى زيادة نفقة نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ لـ12 مايو للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ لزيادة مبلغ النفقة الشهرية، لجلسة 12 مايو للنطق بالحكم.

وكان مازن طارق الشيخ قد أقام دعوى ضد أبيه طالبه بدفع نفقة أقارب بأنواعها وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع نفقة قدرها 3500 ألف جنيه، مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الأبن استئناف على الحكم الصادر وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريا حيث أن أبيه ميسور الحال ويتراوح دخله مابين 500ألف الى 600 ألف جنيه شهريا وذلك حسب تحريات المباحث.