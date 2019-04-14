مصر | تأجيل محاكمة "مرسي" وأعوانه بـ"التخابر مع حماس" لـ28 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة "مرسي" وأعوانه بـ"التخابر مع حماس" لـ28 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهره المنعقده بمجمع المحاكم بطره محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة 28 ابريل الجاري لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، والياس أمام ومحمد جمال محرم وكلاء النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.