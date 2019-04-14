مصر | النيابة: رغبة الإخوان كانت تفتيت الدول العربية لصالح ما يسمى "الشرق الأوسط الجديد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: رغبة الإخوان كانت تفتيت الدول العربية لصالح ما يسمى "الشرق الأوسط الجديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت النيابة العامة عبر ممثلها المستشار إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة، مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس"

وقال ممثل النيابة، هكذا حال الاخوان، هل كان ما بلغ له المتهمون من علما، جهلوا فى الخروج عن الطاعة العمياء، اقتحموا وقتلوا، فهل جزاء القتل الا القتل، نفسا بنفس بسم الله الحق العدل "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، ان كان هذا عن قتل الانفس فما بال من جعل من قتل الانفس سطرا فى قيام الاوطان، ما أسوء افعال المتهمين، اما آن للمتهمين ان يرجون عفو الله بتوبة، ليتهم يندمون ويتوبون ليكون قصاص الدنيا سببا فى عفو الله فى الاخرة، توبو قبل ان يحق فيكم قول الجبار المنتقم "انَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ".

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وأشارت النيابة إلى المحور الإعلامي الذي تبناه الإخوان، وذلك في مرافعتها ذاكرةً بأن نائب المرشد تحدث عن أداء وصفه بأقل من المتوسط لحازم غراب في قناة مصر 25، ذاكرًا انهم أحضروه من قناة الجزيرة ما يؤكد التعاون بينهما.

فضلًأ عن ذكره لأني اي لقاء يجمعهم بين القائمين على موقع إخوان أونلاين واخوان ويب يتم القبض عليهم ويضبط أجهزتهم، الأمر الذي يجعلهم يصرفون كثيرًا، واشارت النيابة اللى دورات تلقاها المدعوعمار فايد على كشف المواقع المحجوبة من شخص يدعى "أبو أنس".

وتابعت النيابة :"احتلوا البلاد فظنوا أنهم ملكوا أمر العباد"، وعن مؤامرتهم أشارت النيابة الى رغبتهم تفتيت الدول العربية لصالح ما يسمى "الشرق الأوسط الجديد".