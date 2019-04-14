مصر | النيابة تطلب بإعدام "مرسي" وأعوانه بـ"التخابر مع حماس": لنا في القصاص حياة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب بإعدام "مرسي" وأعوانه بـ"التخابر مع حماس": لنا في القصاص حياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إلياس إمام ممثل النيابة العامة، لمحكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس": "أصدروا الحكم بإعدامهم، أليس لنا في القصاص حياة، فكيف نطلب غير الإعدام، فقد أجرموا في حق الدين والديان وأراقوا الدماء، تكالبوا وحلفائهم على مصر، اتٌهان مصر وربي حافظ".

وأضاف ممثل النيابة، ان مصر امانة بين ايديكم اليوم، فى ماض قريب واجه الاسلام حربا على قيمه ومبادئه وخاضت مصر حربا على مقدراتها وقاد تلك الحرب هؤلاء المتهمون وحلفائهم، حربا ستكون شاهدة عليهم وعلى جماعة الاخوان، فكل الناس مازال يسكن تلك الاوطان، وقت خلت فيه من القائمين على المؤسسات، كما ازهقت من ارواح، سيدي الرئيس ان مصر من بعد الله بكم تستغيث، سددوا سهامكم "سهام الحق" لتقضي على كل خائن عميل، اقضوا بحكمكم العدل فيكم ليعلم كل من تحدثه نفسه بإنتهاك مصر أن فى مصر رجالا "صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، ان المتهمين امانة بين يد عدالتكم، طهروا المتهمين بإنزال أقصي العقاب، ولهم فى الاخرة عقاب الا من تاب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام ومحمد جمال اعضاء النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي.

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وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.