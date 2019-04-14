مصر | "مبلغ بغيابه".. تكثيفات أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مبلغ بغيابه".. تكثيفات أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق توك توك، ملقاة بمياه النيل بقرية الجزيرة الشقراء بدائرة مركز شرطة الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بالعثور على جثة بمياه النيل دائرة مركز شرطة اطفيح.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث المركز، وتم انتشال الجثة وتبين انها جثة يوسف محمد نصر، 19 سنة، مقيم دائرة المركز، ومقيد اليدين والقدمين، وتبين أنه مبلغ بغيابه منذ عدة أيام على الفور وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

مفاجأة جديدة في واقعة اغتصاب وذبح طفلة بكرداسة



نفي مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، ما تداوله عددا من أهلي منطقة أبو رواش بمركز كرداسة، حول اشتراك والدي أحد الطفلين المتهمين بالتعدي الجنسي على طفلة وذبحها، بمركز كرداسة، في الجريمة، وحمل جثة الطفلة، ووضعها في جوال وإلقائها بالمنطقة الجبلية، موضحا أن المتهمين بارتكاب الجريمة، مروان.ي، 12 سنة، وإسلام.م 13 سنة.

كانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل ذبح طفلة، بعد اغتصابها على يد طفلين، بمركز كرداسة، وتبين، أنه بعد انتهاء الطفلة المجني عليها، من دروس تحفيظ القرآن بالكتاب، كانت تلهو مع زميليها، إحداهما عمره 12 سنة، والثاني عمره 13 سنة، وحال لهوهم، قادتهم قدمهم لحجرة مهجورة، بالقرب من الكتاب.

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و وأضحت التحريات، أن الطفلين تعديا على الطفلة جنسيا، وقام أحدهما بالتعدي عليها بالضرب، بزجاجة مكسورة، محدثا إصابتها بجرح ذبحي، أودي بحياتها في الحال، خوفا من افتضاح أمرهما، وبعدها فرا هاربين.

وكان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف غموض العثور على جثة طفلة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين أن طفلان وراء ارتكاب الواقعة، بعد تعديهما عليها جنسيا، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما، وأخطر اللواء الدكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من أهلية أميرة أيمن عبد المنجي حساسين، 10 سنوات، مقيمة بمنطقة أبو رواش بدائرة المركز، مفاده، باختفائها وعدم عودتها المنزل عقب انتهائها من دروس تحفيظ القران الكريم، بعد أداء صلاة المغرب.

وفي ثاني يوم لاختفائها، حال فحص المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، كاميرات المراقبة، بمكان اختفاء الطفلة، وسؤال أهليتها والمتواجدين بمكان الدروس خاصتها، ورد بلاغا أخر بالعثور على جثة طفلة، بأوصاف متشابهة لأوصافها، وبانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد علاء فتحي مفتش مباحث شمال أكتوبر، تبين أن الجثة للطفلة المحرر محضر بتغيبها.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهود رجال المباحث، إلى أن طالبين بالمرحلة الإعدادية وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز، من القبض عليهما، وبمواجهتهما، أقرا خلال التحقيقات، أمام العقيد علاء فتحي مفتش مباحث شمال أكتوبر، بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة.