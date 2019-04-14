مصر | من أجل الأرامل والثكالى.. النيابة تطالب بالقصاص من المتهمين في "التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أجل الأرامل والثكالى.. النيابة تطالب بالقصاص من المتهمين في "التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب إلياس إمام ممثل النيابة العامة، في مرافعته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" من المحكمة، أن تطهر أنفس المتخابرين من خيانتم قائلا: "طهروا أرواحهم من جنايتهم، قصاصا لكل مصري، قصاصا للأرامل والثكالى، قصاصا لمصر الوطن، قصاصا لشعبه وأرضه وسماه".

وقال ممثل النيابة، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، المتهمين خانوا أمانة مصر، وخانوا أنفسهم، لم يتق أحدهم الله الواحد الديان، فإن خيانة جماعة الاخوان هى اصل من اصولها.

وتابع ممثل النيابة، لم يأت المتهمين بجديد حين كتب على عشماوي فى مذكراته عن قيادي الجماعة سيد قطب فيقول " أن قيادة التنظيم الخاص كانت مخترقة من الأجهزة الغربية الاستعمارية وتعمل لحسابها، وأن جميع الأعمال الكبرى التى يتفاخر بها الإخوان فى تاريخهم قد تم تفريغها من نتائجها، فمثلاً حرب فلسطين التى يفخر بها الإخوان باستمرار، فإنهم لم يدخلوا إلا معارك قليلة جدًا فيها، ثم صدرت من الشيخ محمد فرغلى الأوامر بعدم الدخول فى معارك بحجة أن هناك مؤامرة لتصفية المجاهدين، ولكن هذا كان مبرره فى الأساس لحماية اليهود من إحدى القوى الخطيرة إذا استعملت، وتم تنفيذ الأوامر وظل الإخوان فى معسكرهم لا يحاربون إلى أن عادوا من فلسطين".

وأضاف ممثل النيابة، هكذا حال الاخوان، هل كان ما بلغ له المتهمون من علما، جهلوا فى الخروج عن الطاعة العمياء، اقتحموا وقتلوا، فهل جزاء القتل الا القتل، نفسا بنفس بسم الله الحق العدل "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، ان كان هذا عن قتل الانفس فما بال من جعل من قتل الانفس سطرا فى قيام الاوطان، ما أسوء افعال المتهمين، اما آن للمتهمين ان يرجون عفو الله بتوبة، ليتهم يندمون ويتوبون ليكون قصاص الدنيا سببا فى عفو الله فى الاخرة، توبو قبل ان يحق فيكم قول الجبار المنتقم "انَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ".

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام ومحمد جمال اعضاء النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.