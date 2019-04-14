شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق الحيوان تتزين استعدادًا لشم النسيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف الدكتورعزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة هيئة الخدمات البيطرية، بتشكيل لجان فنية لفحص حالة الحيوانات البرية والطيور داخل حدائق الحيوان، ومنها حديقة حيوانات الجيزة، والتأكد من إستعداداتها لإستقبال ضيوف الحديقة خلال الإحتفال بأعياد شم النسيم، وإعداد تقرير رسمي لعرضه عليه للاطمئنان على حالة حدائق الحيوان.

وبحسب بيان، الأحد، أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة لهيئة الخدمات البيطرية حالة الطوارئ استعداداً لإستقبال أعياد الربيع وشم النسيم، حيث تزينت الحديقة لاستقبال أعياد الربيع، وانتشر عمال شركة النظافة المتخصصة في أعمال نظافة الحديقة، ومختلف أماكن الزيارات داخل الحديقة.

Advertisements

وقررت إدارة الحديقة تنفيذ عدد من الإجراءات التالية لإستقبال رواد حديقة حيوان الجيزة، منها وقف الأجازات والراحات لجميع العاملين بحديقة الحيوان، وعمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام، والمُحافظة على الحيوانات، ونظافة الحديقة لتبدو في أبهى صورها.

كما أصدرت عددًا من القرارات المتعلقة بتشغيل قطارين ترفيهيين «طفطف» لراحة الزائرين والتنقل داخل الحديقة، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب، وزيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير.

من جانبه قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات صحفية ،الأحد، إنه تقرر كتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها في الطبيعة، وطرق التغذية وفترة التكاثر، وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية، وتواجد شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة أثناء تواجد الزائرين، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من زراعة مسطحات خضراء جديدة، وإضافة أنواع من الزهور والزراعات الجديدة.

وأضاف «رجائي»، إن شركة النظافة بالحديقة تتواجد على مدار العمل اليومي للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالي لها، ووجود عدد 2 سيارة مطافئ خاصة بالحديقة لمواجهة أي طارئ، وتدريب العاملين على خطة الطوارئ في الأزمات وإخلاء الحديقة، مشيراً إلى إنه تقرر تدعيم الحديقة بمجموعة جديدة من الزواحف عن طريق البدل وهى ( إجوانا حمراء – إجوانا خضراء – ثعبان النرد – ثعبان أرقم أحمر – ثعبان لبن – أصلة بورما ألبينو – أناكوندا ) بالإضافة إلى عدد 1 سيسى شتلاند.

حدائق الحيوان تستعد لأعياد شم النسيم

حدائق الحيوان تستعد لأعياد شم النسيم

حدائق الحيوان تستعد لأعياد شم النسيم

حدائق الحيوان تستعد لأعياد شم النسيم

حدائق الحيوان تستعد لأعياد شم النسيم