شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى اختبارات صلاة القيام بجزء كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أسماء الناجحين فى اختبارات صلاة القيام 1440هـ بجزء كامل، وفق الجدول.



المجموعة الأولى

من سبق لهم صلاة التراويح بجزء فى العام الماضى

أولا: الناجحون فى مسابقة المستوى الأول لهذا العام، وعددهم 12 إماما ومفتشا ومقيم شعائر، وهم :

م الاسم المديرية

1. متولى محمود متولى المرسى الدقهلية

2. نادى فوزى على سعداوى القاهرة

3. رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ بنى سويف

4. محمد حسين سعد إبراهيم سعد القليوبية

5. مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب بنى سويف

6. يحيى محمد عبد الرحمن الباز الدقهلية

7. محمد أحمد على عبد المجيد القليوبية

8. محمد أحمد عبدالحميد متولى أسيوط

9. على عبد اللطيف حبيب خليف البحر الأحمر

10. محمود فتحى على موسى القاهرة

11. حسنى السيد أحمد يوسف قنا

12. حمدى السيد محمود يوسف المنوفية

وقد تم رفع مكافأة كل منهم من 2000 جنيه إلى 3000 عند الأداء، مع رفعها إلى خمسة آلاف إذا أدى أداء متميزا طوال الشهر بناء على تقرير من المديرية.



ثانيا : الذين لم يتقدموا لامتحان المستوى الأول وأُقروا على وضعهم بالعام الماضى وعددهم (51)، ومكافأة كل منهم عند الأداء 2000 جنيه، وهم :

م الاسم المديرية

1. أحمد السيد إسماعيل إبراهيم شمال سيناء

2. أحمد سعد عباس محيسن البحيرة

3. أحمد رافت شحاته الطويل الغربية

4. السعيد محمد مبروك أبو المكارم البحيرة

5. السيد محمد السيد عبد اللطيف الاسماعيلية

6. السيد مصطفى عباس إبراهيم دمياط

7. أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد الشرقية

8. أحمد إبراهيم محمد بركات دمياط

9. أحمد شعبان أحمد حسين المنيا

10. أحمد محمد السيد حسين صيام القليوبية

11. أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح القليوبية

12. بسيونى فوزى قطب القطرى البحيرة

13. بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد الأقصر

14. بليغ المتولى أحمد محمد الدقهلية

15. حمدى ربيع عبدالله عبدالعزيز الفيوم

16. سامح السعيد شلبى شلبى بطنى الدقهلية

17. صابر على جاد سليمان بنى سويف

18. ضاحى كمال الدين امين عبد النبى قنا

19. عادل مبروك محمد مرجان الاسكندرية

20. عادل محمد سعيد سيد المستكاوى القليوبية

21. عاصم عبد الفتاح محمود الطويل البحيرة

22. عبد المنعم أحمد جمعه سيد أحمد الشرقية

23. عبدالعزيز خميس عبدالعزيز على البحيرة

24. عبدالعليم طه عبدالعظيم على بنى سويف

25. عبدالله عبدالمنعم عبدالفتاح تركى الغربية

26. على حسن أحمدحسن أسيوط

27. على عبدالجليل السيد الشونى الإسكندرية

28. فتحى فتحى عبيد محمد دمياط

29. قناوى رمضان أحمد بشندى أسيوط

30. محمد اسماعيل محمد عوض شمال سيناء

31. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس

32. محمد حسين إبراهيم أحمد جادالله الدقهلية

33. محمد شرف الدين أحمد محمد أسيوط

34. محمد شعبان ربيع إبراهيم دمياط

35. محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال الاسكندرية

36. محمد عبدالهادى رمضان عبدالهادى البحيرة

37. محمد عزت سويلم خليل دمياط

38. محمد على حسن طليبة أسيوط

39. محمد على محمود محمد السويس

40. محمد فتح الله محمد المتولى الدقهلية

41. محمد محمد أحمد رفاعى القليوبية

42. محمد محمود عبد التواب عبد الله محب الفيوم

43. محمد يوسف بدرى أحمد سوهاج

44. محمود أحمد فؤاد محمود شمال سيناء

45. محمود يوسف محمد حسن بنى سويف

46. محمود ثروت عبد العظيم أحمد شمال سيناء

47. مصطفى أبو اليزيد عبد النبى درويش الغربية

48. مصطفى محمد السيد محمد القليوبية

49. مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب بنى سويف

50. مؤمن إبراهيم فهمى مصطفى الدقهلية

51. هلال عبد السلام مطاوع محمد أسيوط

ثالثا : الذين تقدموا لامتحان المستوى الأول لهذا العام وأُقروا على حالهم فى العام الماضى، ومكافأة كل منهم من (2000 جنيه) عند الأداء وعددهم (3)، وهم :



م الاسم المديرية

1. محمد ناصر أحمد أيوب الوادى الجديد

2. مصطفى حسن أحمد جاد بنى سويف

3. ضاحى محمد إسماعيل على المنيا



المجموعة الثانية

أولا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام بجزء لأول مرة من الأئمة لهذا العام وصنفوا فى المستوى ( أ ) ومكافأة كل منهم من (3000- 5000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية، وعددهم (25)، وهم :

م الاسم المديرية

1. الرفاعى محمد عباس الحسنين جنوب سيناء

2. مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا

3. مصطفى عبد الرحمن عبد العال مشعل الغربية

4. محمد أنور عثمان أحمد كفر الشيخ

5. أحمد مهدى مصطفى مهدى المنوفية

6. أحمد عبد الهادى على محمد الإسماعيلية

7. وليد كامل على عطية الفقى البحيرة

8. مصطفى عبد السميع مصطفى خضر أسوان

9. زكريا سهرى عبد العزيز يوسف الأقصر

10. عبد الجواد شوقى عبد الجواد حسنين البحيرة

11. محمود يسن عبد الكريم سيد أحمد بنى سويف

12. محسن السيد محمد السيد الجيزة

13. مصطفى شعبان مصطفى على المنيا

14. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط

15. أشرف طه عبد القادر محمد بنى سويف

16. محمد أحمد عصمت الأحول كفر الشيخ

17. محمد جابر صادق جلبط المنوفية

18. محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح أسوان

19. أحمد سعيد أبو اليزيد أبو زيد المنوفية

20. سمير رمضان حسن أحمد بنى سويف

21. أحمد الشربينى الشربينى شلبى دمياط

22. أحمد حامد أبو النجا محمد دمياط

23. حسنى السيد أحمد يوسف قنا

24. السعيد السيد عبد الجواد الشربينى كفر الشيخ

25. أحمد عبد العزيز عطية عبد العزيز المنوفية



ثانيا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام بجزء لأول مرة من الأئمة لهذا العام وصُنفوا فى المستوى ( ب ) ومكافأة كل منهم من (2000 جنيه) عند الأداء وعـددهم (17)، وهم :

م الاسم المديرية

1. محمد على أبو الوفا جبريل أسوان

2. عمرو محمد سيد أحمد محمد البحيرة

3. محمد دياب عبد الوهاب السيد بنى سويف

4. عبد الحميد أحمد محمد حفنى أسوان

5. مغربى عبد الوهاب بدرى حسين أسوان

6. أحمد محمد أحمد مدنى أسوان

7. أحمد يونس أحمد عبد الغنى القاهرة

8. أحمد مسعود حسين على قنا

9. الشحات محمود على البحيرى البحيرة

10. مصطفى عمر محمد عبد الحافظ أسيوط

11. سعودى السيد عبد الوهاب يوسف بنى سويف

12. على محمد إبراهيم إبراهيم الدقهلية

13. ياسين نبيل عبد الله الأمير دمياط

14. هندى محمد إبراهيم صالح الشرقية

15. جلال خميس أبو مسلم خطاب شمال سيناء

16. السيد إبراهيم سعد على كفر الشيخ

17. محمود محى الدين عبد الفتاح سليم المنوفية