شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة يتحدث عن تجربته الاقتصادية فى ندوة بكلية التجارة بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف كليه التجارة بجامعة عين شمس، غدا الاثنين، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، فى ندوة للحديث مع طلاب الكلية حديثى التخرج، للاستفادة من تجربته الاقتصادية منذ بدايته إلى أن أصبح أحد أهم وأكبر رجال الأعمال فى الوطن العربى.

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وتهدف الندوة إلى تقديم المساعدة والدعم لشباب الخريجين، من خلال الاستفادة من خبرات الناجحين والمتخصصين فى جميع المجالات، بالإضافة إلى تحفيزهم على كيفية الاعتماد على النفس والعمل على تحقيق أحلامهم.