شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنفى وقف تكليف الأطباء.. وتؤكد تكليف 8040 طبيبا العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، اعتماد حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017، تكليف عام 2019، حيث تم تكليف 8040 طبيبا وطبيبة، موزعين على مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، نافيةً بذلك ما تم تداوله عن وقف تكليف الأطباء.

وأوضحت الوزارة أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تكليف الأطباء، مؤكدة حرصها على زيادة أعداد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحرى الدقة قبل نشر أى معلومات والرجوع إلى مصدرها الرسمى حرصاً على عدم نشر أى معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأى العام.