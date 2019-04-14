عبد العال يحيل مشروع «الموازنة» للجنة المختصة

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أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون ربط الموازنة وموازنات الهيئات الاقتصادية (52 هيئة) للعام المالى 2019/2020 إلى لجنة الخطة والموازنة. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى لجنة الشئون الاقتصادية. وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن لجنة لتعزيز النزاهة والشفافية بالشركات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون زيادة المعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. كان الدكتور علي عبد العال قد أعلن في بداية الجلسة أن المجلس بصدد تكثيف جلساته، يوم الثلاثاء
كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون زيادة المعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كان الدكتور علي عبد العال قد أعلن في بداية الجلسة أن المجلس بصدد تكثيف جلساته، يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر عقد 3 اجتماعات لإقرار التعديلات الدستورية، بحيث تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة مساء، وتشمل مناقشة ودراسة التعديلات الدستورية، أما الجلسة الثانية ستخصص للاستماع لكل الآراء الخاصة بأعضاء مجلس النواب حول التعديلات، أما الجلسة الثالثة فستشهد التصويت النهائي على كل التعديلات المقترحة، مؤكدا ضرورة عدم عقد اجتماعات اللجان النوعية، الثلاثاء. (التفاصيل)
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