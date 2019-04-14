انت الان تتابع عبد العال يحيل مشروع «الموازنة» للجنة المختصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون ربط الموازنة وموازنات الهيئات الاقتصادية (52 هيئة) للعام المالى 2019/2020 إلى لجنة الخطة والموازنة. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى لجنة الشئون الاقتصادية. وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن لجنة لتعزيز النزاهة والشفافية بالشركات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون زيادة المعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. كان الدكتور علي عبد العال قد أعلن في بداية الجلسة أن المجلس بصدد تكثيف جلساته، يوم الثلاثاء