السيسي يجتمع بحفتر في حضور رئيس جهاز المخابرات

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السيسي يلتقى حفتر بعد أن استقبله في قصر الاتحادية صباح اليوم الأحد، كشفت مؤسسة الرئاسة في بيان مقتضب عن بعض تفاصيل الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير "خليفة حفتر" القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حيث قالت أن الاجتماع تناول بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وحرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا. وأضاف البيان أن الرئيس أكد دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في كافة الأراضي الليبية، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم.

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