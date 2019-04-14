لماذا يهجر العسكريون المجلس الانتقالي السوداني؟

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الكدواني: الضغوطات الكبيرة دفعت القادة إلى التنصل من المسؤولية وتفضيل الاختفاء.. الطويل: ما حدث موازنة للقوى وترتيب للسلطة.. ونبهان: الاختلاف والانقسام داخل الجيش السبب

تأبى الأحداث فى الشارع السوداني أن تهدأ، بل إنها تزداد سخونة يومًا بعد يوم، ففى الوقت الذى تمت الإطاحة فيه بالبشير من الحكم، وتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني خلفًا للفريق أول عوض بن عوف، فإن حالة الحراك فى الشارع السوداني لم تنتهِ، حيث سبق هذا القرار موجة من التنحيات من قبل قيادات المجلس العسكري الذى تم تشكيله من قبل الجيش السوداني. ولم يمكث عوض بن عوف رئيس المجلس العسكري الانتقالي المتنحي، سوى ساعات معدودة كانت كفيلة بتأجيج الأوضاع فى الشارع السوداني الذى انتفض ضد بقاء الذراع اليمنى للرئيس المعزول.

تنحي ابن عوف ونائبه لم يكن الاستقالة الوحيدة خلال الـ72 الماضية، إذ تبعتها استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق صلاح قوش، من منصبه. وعلى الرغم من تعيين محمد حمدان حميدتي، قائد قوات الدعم السريع في السودان، نائبا لرئيس المجلس العسكري، فإن هذا التعيين جاء بعد رفض طويل لهذا المنصب

تنحي ابن عوف ونائبه لم يكن الاستقالة الوحيدة خلال الـ72 الماضية، إذ تبعتها استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق صلاح قوش، من منصبه.

وعلى الرغم من تعيين محمد حمدان حميدتي، قائد قوات الدعم السريع في السودان، نائبا لرئيس المجلس العسكري، فإن هذا التعيين جاء بعد رفض طويل لهذا المنصب ومحاولات جاهدة من قبَل قادة الجيش لإقناعه بقبول المنصب، إذ إنه أكد مرارا رفضه العمل فى المجلس العسكري فى عدد من التصريحات، وأنه يفضّل الانحياز إلى الشعب السوداني. (اقرأ أيضا: «البشير أم العقوبات» من يختار العسكري السوداني؟

ومع كثرة الاستقالات ورفض عدد من العسكريين الانضمام إلى المجلس الانتقالي، يبقى السؤال الأهم لماذا يهجر العسكريون المجلس الانتقالي؟ هل هربًا من المسؤولية، أم اعتراض منهم على ما حدث فى السودان؟

اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن "حجم الضغوطات الملقاة على عاتق المجلس العسكري الانتقالي السوداني كبير للغاية، وهو الأمر الذى دفع عددا منهم إلى التنصل والتنحى من المسؤولية التى تم تكليفهم بها، واختيارهم التواري عن المشهد فى التوقيت الحالي، باعتبار أنها تتعلق بالأمن القومى السوداني والدول العربية، ولصعوبة الموقف وحجم الضغوطات التى تمارَس على قادة المجلس العسكري.

وأوضح الكدواني فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن "ما حدث فى السودان مؤخرا هو سياسة ممنهجة وخطة مدفوعة من قبَل بعض القوى الدولية والإقليمية التى تحاول إثارة الفتن فى الدول العربية ضمن الفوضى الخلاقة التى حدثت وما زالت تحدث فى الربيع العربي الذى حدث فى الدول العربية؛ مثل تونس ومصر وليبيا وسوريا والجزائر، وأخيرا فى السودان، وهو ما يظهر أن الخطة تسير فى طريقها الصحيح"، مشددا على أن "ما يحدث فى السودان يحظى بدعم إعلامي وتمويل كبير من قبل بعض القوى المتربصة التى ترغب فى تحقيق أهدافها داخل السودان".

وتابع: "القوى المتربصة فى السودان ترى أن هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى، لذلك تسعى لإثارة الفوضى فى السودان، والاستيلاء على نظام الحكم السوداني"، مُردفا: "نتمنى من المجلس العسكري السوداني إعلاء كلمة السواد الأعظم من السودان، دون تسلط قوة معينة أو فكر أو أيديولوجية معينة ودون الإضرار بمصالح دول الجوار، وعلى رأسها مصر، لذلك ندعو المجلس العسكري إلى أن يتحمل مسؤوليته الكاملة فى الحفاظ على وحدة الشعب السوداني".

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"تنحي قيادات المجلس العسكري يتعلق بترتيبات السلطة السودانية الجديدة والاتجاهات والتوازنات التى يسعى المجلس العسكري لتحقيقها من أجل احتواء غضب المتظاهرين فى الشارع، وليس كما يعتقد البعض بأن الانسحابات والتنحيات التى ضربت المجلس العسكري جاءت هربًا من المسؤولية أو لرفضهم ما جرى فى السودان"، هذا ما أكدته الدكتورة أمانى الطويل، مديرة البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. اقرأ أيضا: (السودان: المجلس العسكري يلغي القوانين المقيدة للحريات)

وشددت "الطويل" فى حديثها لـ"التحرير" على أن "استقالة صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، من منصبه جاءت لأنه يعلم تماما أن الشارع السوداني لا يرغب فى وجوده فى المشهد فى الفترة الحالية، كما أن عليه العديد من علامات الاستفهام منذ سنوات لأن جهاز الأمن الوطنى متورط فى العديد من عمليات القمع التى حدثت فى السودان، إضافة إلى أن هناك خلافات كبيرة بينه وبين نائب رئيس المجلس الانتقالي الجديد، محمد حمدان حميدتي".

عادل نبهان، الباحث في الشؤون الإفريقية، أكد أن ما حدث داخل المجلس العسكري الانتقالي خلال الساعات الأخيرة وتنحي بعض القيادات ورفض البعض الآخر فكرة الانضمام من الأساس، أعمق بكثير من فكرة الهروب من المسؤولية، وأنه ناتج عن وجود خلاف كبير بين قيادات المجلس العسكري أنفسهم، وعدم وجود خارطة طريق واضحة مثل ما حدث في مصر بعد ثورة يناير أو ثورة 30 يونيو.

وأضاف نبهان فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": هناك انقسام بين قيادات الجيش السوداني نتيجة تغلغل الإسلاميين داخل الجيش، وكون قيادات الجيش السوداني جزءا من نظام البشير الذين لفظهم الشارع السوداني، فمن الواضح للعيان أن هناك حالة من عدم الاتفاق والإجماع، وهو ما ظهر جليا فى استقالة رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف بعد ساعات من تعيينه، وتأخر البيان الأول لأكثر من 8 ساعات.

وأشار الباحث فى الشؤون الإفريقية إلى أن المجلس العسكري يفتقر إلى الاتفاق الداخلي بين قيادته على المرحلة المقبلة وخارطة الطريق التى كان يجب أن تكون محددة مسبقا قبل الإطاحة بالبشير. (اقرأ أيضا: أول تعليق من جنوب السودان على الإطاحة بالبشير)

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أمس السبت، عن تشكيل المجلس، وذلك بعد أن تم اختيار نائبه وأعضائه، ليكون على النحو التالي: «الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا، والفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، نائبا للرئيس، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس، والفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ، عضوا، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، عضوًا، والفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي، عضوا».

كما أعلن البرهان، الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، عضوا، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضوا، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد، عضوا، واللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، عضوا، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".