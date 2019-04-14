انت الان تتابع عبد العال ينتقد وزيرة الصحة: مش من حقها وقف التكليف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، قرار وزيرة الصحة هالة زايد بوقف تكليف الأطباء، قائلا: "المستشفيات الجامعية لا تستطيع تعيين نواب أطباء، بسبب عدم وجود تكليف للأطباء من الأساس، مش من حق الوزيرة أو رئيس مجلس الوزراء، أن يوقف تكليف الأطباء، لا أدرى كيف تمتنع وزارة الصحة عن تكليف الأطباء، نظرت في كافة القوانين ولم أجد ما يمنع ومش لاقي مبرر لذلك"، جاء ذلك خلال استعراض عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب، ومن بينها طلب مناقشة بشأن مشكلة المستشفيات الجامعية بسبب قرار وقف تكليف الأطباء.

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد تأخر نحو ساعتين عن موعدها المقرر بجدول أعمال الجلسة.اقرأ أيضا| الثلاثاء.. مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستوريةوجاء ذلك التأخر، بسبب اجتماع لجنة فرعية من اللجنة التشريعية برئاسة عبد العال، لصياغة التعديلات الدستورية المقترحة،

Advertisements