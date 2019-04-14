شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تضرر الحكومة من الحديد المستورد.. «وكيل اقتصادية البرلمان»: القرار يدعم الصناعة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر محمد علي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن قرار وزارة التجارة والصناعة، المتعلق بفرض رسوم حمائية مؤقتة تصل إلى 15% على واردات البليت، و25% على واردات حديد التسليح لمدة 180 يوماً- جيد، وأن القرار سيلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية، وسيعمل على زيادة نسبة نمو الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف «علي»، في تصريحات صحفية، أن القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو التقدم وانتصار حقيقي للصناعة الوطنية من جديد، وسيدعم المصنعين المصريين، خاصة بعدما أخطرت الحكومة منظمة التجارة العالمية رسمياً بتضرر السوق المصرية من الحديد المستورد، وفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 15% على «البليت» المستورد، و25% على واردات حديد التسليح، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الإغراق، مشيراً إلى دور عدد من الدول التي فرضت إجراءات حماية إضافیة على وارداتھا من الصلب، كالولايات المتحدة الأمريكية التي قررت في ٨ مارس ٢٠١٨ فرض رسوم جمركیة بنسبة ٢٥% على واردات الصلب تامة الصنع، وشبه المصنعة من كافة دول العالم باستثناء المكسیك وكندا، فضلا عن رد دول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركیة على واردات الصلب من الخارج بنسبة ٢٥% بعد تجاوز حصة معینة، الأمر الذي دفع كلا من تركیا وكندا إلى تحديد نسبة الـ٢٥٪ كرسوم جمركية على وارداتهما.

ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان إلى تعرض الصناعة المصرية في الفترة الأخيرة لأزمة حقيقية تمثلت في إغراق السوق المصریة بمنتجات الصلب المستوردة، مما سيؤدى بعد ذلك لزيادة الفاتورة الاستيرادية بنسبة 2.5 مليار دولار سنوياً، وأن قرار الحكومة أنقذ السوق المصرية من الوقوع في هذا المأزق.