شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على عدد من القروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، السبت، على عدد من الاتفاقيات الدولية بقروض، وهي قـرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 86 لسنة 2019 بشأن الموافقة علـى اتفاقية قرض إضـافي لتمـويل مشـروع «إنشاء منظـومة مياه مصرف بحر البقر» وتعديل اتفـاقية القـرض المعقـودة بتـاريخ 12/ 7/ 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ «25» مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية، والزراعة والرى، والأمن الغــذائى والثروة الحيوانية.

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كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع «إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء» بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ «15» مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية» بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية، بمبلغ «300» مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9/ 12/ 2018.

كما وافق البرلمان على تقرير لجنة التضامن ومكاتب لجان المشروعات الصغيرة، والقوى العاملة، والتعليم، والدفاع والشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل من المفوضية الأوروبية، على برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة غير الشرعية في مصر والموقع في بروكسل، بقيمة «63 مليونا و600 ألف يورو».