شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان ينتقد وقف تكليف الأطباء: «مش لاقى مبرر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، قرار وزيرة الصحة بوقف تكليف الأطباء، قائلا: المستشفيات الجامعية لا تستطيع تعيين نواب أطباء، بسبب عدم وجود تكليف للأطباء من الأساس.

وأضاف «عبدالعال» خلال استعراض عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب، ومن بينها طلب مناقشة بشأن مشكلة المستشفيات الجامعية بسبب قرار وقف تكليف الأطباء، أنه ليس من حق الوزيرة أو رئيس مجلس الوزراء، وقف تكليف الأطباء، متابعًا: لا أدري كيف تمتنع وزارة الصحة عن تكليف الأطباء؟، نظرت في كافة القوانين ولم أجد ما يمنع «ومش لاقي مبرر لذلك».

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من ناحية أخرى، قرر الدكتور علي عبدالعال، حفظ عدة طلبات لرفع الحصانة عن نائبين بالمجلس- دون ذكر اسميهما.

وقال «عبدالعال» أنه تلقى عدة طلبات لرفع الحصانة عن عضوين، بغرض رفع دعوى مباشرة ضدهما، وتم إحالة الطلبات لمكتب المجلس، والذي انتهى إلى حفظ هذه الطلبات، لعدم توافر الشروط اللائحية وأخصها عدم تقديم صورة من الدعوى المرفوعة، لذا تقرر حفظ هذه الطلبات، دون ذكر اسم النائبين.

وشهدت الجلسة، الأحد، مداعبة الدكتور على عبدالعال لرئيس الزمالك، حيث طالبه بمغادرة المقاعد المخصصة للوزراء، التزاما باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وداعبه قائلا: «اترك مكانك فورا وأجلس إلى جوار مقعد وكيل البرلمان».