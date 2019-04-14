شكرا لقرائتكم خبر عن المتاحف والمواقع الأثرية المصرية تستقبل زوارها بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بمناسبة بيوم التراث العالمي، تستقبل المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في مصر، الخميس، 18 أبريل 2019، زوارها من المصريين والعرب والأفارقة والاجانب المقيمين بجمهورية مصر العربية بالمجان.

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