شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني، والمبادئ الإنسانية العالمية وتعزيزها، جاء ذلك خلال استقباله «رونالد أوفترنجر» رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة بمقر المجلس أمس الأحد.

وأكد «فائق» في تصريحات صحفية، أمس، أنه استعرض سبل تعزيز التعاون المشترك بين اللجنه الدولية للصليب الأحمر، والمجلس بصفته إحدى المؤسسات الوطنية التي تعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها طبقا للدستور والقانون.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي استكمالأ للقاءات التي عقدها فائق خلال زيارته الأخيرة لجنيف مع «بيتر ماورير»، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل التعاون المشترك.