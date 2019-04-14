شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد يتحدث عن «التوازن بين الإعلام والسياسة» في صالون د. صديق عفيفي الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحل الكاتب والمفكر الكبير الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم» ضيفًا على صالون الدكتور صديق عفيفي، الثقافي، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، 17 إبريل، في ندوة بعنوان: «التوازن بين الإعلام والسياسة»، يتناول فيها قضية العلاقة بين الإعلام والسياسة، وما تشتمل عليه من آليات متنوعة، ومخاطر، وكذلك التأثيرات المتبادلة بين الطرفين على حركة المجتمع في العموم.

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وللدكتور عبدالمنعم سعيد باع طويل في مجال الإعلام، حيث شغل عدة مناصب كبرى في الحقل الصحفي، منها رئاسة مجلس إدارة الأهرام، ورئاسة مجلس إدارة المصري اليوم، كما أن له كتابات مهمة في الإطار السياسي، منها مؤلفاته المعنيَّة بالنظام العالمي الجديد، والشؤون العربية، والشراكة الأوروبية والصراع العربي الإسرائيلي.

الصالون يواصل ندواته الفكرية التي تهدف إلى إثراء الحوار المجتمعي، من خلال عمله كمنصة فكرية، تُطرح من خلالها الأفكار التي تشغل الرأي العام، وذلك من خلال استضافته لأعلام الفكر والثقافة في المجتمع المصري.

أسَّس الصالون، ويشرف عليه الدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة، ومقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس المجلس العربي للأخلاق والمواطنة. تعقد الندوة بمقر أكاديمية طيبة بالمعادي.