شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع البرتغالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جواو جوميز كرافينيو وزير دفاع جمهورية البرتغال والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.
تناول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق الروابط التي تجمع بين مصر والبرتغال؛ معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار وزير الدفاع البرتغالي أن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات مع مصر خاصة في المجال العسكري، مشيداً بما تبذله مصر من جهود للقضاء على الإرهاب، والمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات التي تشغل محيطها الإقليمي والدولي، بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير البرتغالي بالقاهرة.
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