شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان للتراث الأفريقي بشارع المعز الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز، يوم الخميس المقبل، إحتفالية بمناسبة يوم التراث العالمي تحت عنوان (مهرجان التراث المصري) في دورته الثالثة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة.

وقالت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح- في تصريح الأحد- إن الإحتفالية هذا العام والتى يتم تنظيمها بشارع المعز،تم تخصيصها للتراث الأفريقي، بمناسبة رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي وإعلان 2019 عام إفريقيا في مصر، مشيرة إلى أن الإحتفالية ستتضمن معرضاً للحرف التراثية، وتشارك به مجموعة من الدول الإفريقية مثل: (إريتريا، والسودان، وجنوب السودان، والمغرب، وتونس، وجزر القمر، ونيجيريا، والكاميرون ومالي) إلى جانب فلسطين كضيف شرف.

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وأضافت أنه يشارك من مصر مجموعة من كليات الفنون التطبيقية، والفنانين التشكيليين، وكبار فناني الحرف التراثية، والذين يمثلون مناطق مختلفة مثل: (النوبة، وسيناء، والواحات، وبورسعيد، والقاهرة وغيرها).

من جهته قال مدير عام المتحف الدكتور أشرف أبواليزيد، إن هناك مجموعة كبيرة من«قبائل البشارية» من حلايب وشلاتين ستشارك بالإحتفالية، حيث سيتم عرض التراث البشاري، من حَرف وعروض للأزياء، كما أن بعض الدول المشاركة ستقدم فقرات فنية من التراث الخاص بها على مسرح بيت الشاعر، بجوار متحف النسيج.

وأضاف«أبواليزيد» أنه سيتم تنظيم ندوة علمية داخل قاعة المحاضرات بالمتحف، في تمام الساعة 12 ظهراً حول التراث والعلاقات التاريخية بين مصر وإفريقيا، يعقبها جولات مجانية داخل قاعات المتحف المختلفة، على أن ينتهي إحتفال المهرجان في تمام الساعة 5 مساء.