شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يطلق «صوتك لمصر بكرة» للتوعية بأهمية المشاركة في «استفتاء التعديلات الدستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأحد، فعاليات حملة «صوتك لمصر بكرة» والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة بجميع فروع المجلس بالمحافظات في الفترة من 14 إبريل وحتى 17 إبريل 2019 بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وصرحت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس أن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن طرق الأبواب بجميع قرى ونجوع مصر، كما تتضمن عقد لقاءات جماهيرية وندوات توعية للتعريف بأهداف الحملة والدعوة بضرورة مشاركة السيدات بأصواتهن في الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، مؤكدة أن مشاركة السيدات بقوة في الاستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الإنتخابي كان له أثر كبير في إحداث تغيير، مؤكدة أن المرأة المصرية هي خط دفاع الثالث للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.

جدير بالذكر أن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن العديد من الرسائل أهمها «انزلي وشاركي.. سمعي صوتك.. متقوليش صوتي مش فارق.. دا صوتك مش لازم يفارق.. كوني إيجابية صوتك هيفرق في حياتك وحياة أولادك اللي جايه، شاركي.. ارسمي طريق لأحلامك.. ما هو صوتك هو مستقبل أيامك، مستقبل مصر في إيديكي، صوتك مستقبل أولادك، كملي المشوار، كوني القدوة لاولادك.. صوتك انهاردا ليكي وبكره ليهم، المعركة مانتهتش.. مصر محتاجلك.. حكاية مصر أنت اللي بتكتبيها.