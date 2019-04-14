شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري: مصر تدعم تطلعات الشعب السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري أن مصر تدعم تطلعات الشعب السوداني، وواثقة في قدرة الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي، الأحد، أن مصر مستمرة في تقديم كل ما يحتاجه الشعب السوداني خلال الفترة المقبلة.

وقال شكري: «مصر وبولندا تربطهما علاقات وثيقة تزيد على 90 عاما، وقائمة على الاحترام المتبادل وتحدثنا في عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية، وتطرقنا لتطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا واليمن. وسوف نستمر في حوارنا الثنائي».

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وأشار إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا أن هناك توجها لإقامة منطقة صناعية بولندية في محور قناة السويس، موضحًا أن مصر تتطلع للتنسيق والتشاور مع بولندا خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «مصر تبذل جهودا كبرى بفضل أجهزتها الأمنية لتوفير الأمن والأمان للسياح، وأشار إلى أن أوروبا تعرضت إلى حوادث إرهابية».

من جانبه، قال وزير الخارجية البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش: «نتعاون في جميع المجالات الاقتصادية ونتعاون مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ونقدر دور الحكومة المصرية في محاربة الإرهاب المتطرف. وأضاف أن بولندا تؤيد التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر لسعيها في استقرار الأمور في المنطقة.

ولفت تشابوتوفياش أن عدد السياح البولندنيين في مصر في زيادة خلال الفترة الحالية بفضل جهود مصر في الحفاظ على الأمن.