شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: التصويت النهائي على التعديلات الدستورية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مجلس النواب، الأحد، تأخر الجلسة العامة لمدة ساعتين بسبب اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس.

وشهد الاجتماع نظر الصياغة النهائية لمشروع التعديلات الدستورية، الذي سيتم عرضه أمام اللجنة التشريعية في اجتماعها المقرر عقده عقب الجلسة العامة، الأحد.

وشهد اجتماع اللجنة الفرعية الذي ترأسه عبدالعال حضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، والنواب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، ونبيل الجمل، وكيل اللجنة، وإيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، والمستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة.

من جانبه، أعلن الدكتور على عبدالعال أن مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها سيكون بعد غد الثلاثاء.

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وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الأحد، إنه سيعقد 3 جلسات، الثلاثاء المقبل، وفي الجلسة الأولى سيتم الاستماع لكل الآراء، وفي الثانية مناقشة تقرير اللجنة التشريعية، وفي الثالثة سيتم التصويت النهائي على التعديلات.

وأضاف «عبدالعال»: «أعلم أن النواب يسافرون إلى محافظاتهم يوم الأربعاء ولديهم مؤتمرات خاصة بالتعديلات، لذلك سأكثف الجلسات في يوم الثلاثاء فقط بدلا من الأربعاء وسنسهر حتى ننتهى من التعديلات».

وأشار إلى أن جلسة الثلاثاء ستعقد في العاشرة صباحًا، ولن تكون هناك اجتماعات للجان النوعية في هذا اليوم، لافتًا إلى إمكانية أن تعقد الجلسة في الثامنة أو التاسعة صباحًا حسبما يتفق المجلس.

وشدد «عبدالعال» على ضرورة أن يكون عدد النواب كاملًا منذ الصباح، وتابع: «قبل 60 يومًا استمعنا لكل الآراء وقتلنا الموضوع بحثا، وبالتالي سنناقش في هذه الجلسة المواد التي انتهت إليها اللجنة التشريعية، وسنتبع نفس المنهج الذي اتبعناه في جلسات الحوار المجتمعى، وسأتيح الاستماع للموافق والمعارض، وما سينتهى إليه رأى القاعة سيعرض على الشعب ليقول رأيه في هذه التعديلات».

وطالب «عبدالعال» المواطنين بأن يمارسوا واجبهم وحقهم في التصويت وتفعيله سواء بالموافقة أو المعارضة للتعديلات.