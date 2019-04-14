شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بـ«كنيسة مارمينا» للغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة 11 متهماً في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث كنيسة مارمينا بحلوان» للغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى، ووليد رشاد، بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم.

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كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 متهماً للمحاكمة الجنائية في قضية «كنيسة مارمينا بحلوان» لإتهامهم بتأسيس وتولى قيادة، والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين إتهامات بتأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتأسيس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى داخل البلاد، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.