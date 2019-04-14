شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: جولة وفد الجامعات الأمريكية ستحفز الشراكة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة - بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و‪أميد إيست - بقدوم وفد من كبار مديرى الجامعات من الولايات المتحدة فى زيارة إلى مصر الأسبوع الجارى.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى بيان اليوم الأحد، أن الزيارة الحالية للوفد تؤكد أن الجامعات الأمريكية على تواصل مع جهود الوزارة لتعزيز إنشاء فروع دولية فى مصر، وهو جزء لا يتجزأ من مبادرات الإصلاح التعليمى التى تقوم بها الحكومة المصرية.

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وأضافت أن وفود الجامعات الأمريكية المختارة سوف تلتقى مع مسئولين من الحكومة والجامعات المصرية من القطاعين العام والخاص خلال برنامجهم الذى يستمر أسبوعا، وذلك لاستكشاف مشهد التعليم العالى فى مصر ومناقشة العديد من فرص الشراكة.

وأوضح البيان أن جولة وفد الجامعات الأمريكية ستكون حافزًا للشراكات الدولية بين مصر والولايات المتحدة فى المجالين الأكاديمى والبحثى، مما يوفر فرصة تواصل قيّمة للجامعات المهتمة بالأمر ويعزز الحوار مع الأطراف الرئيسية فى مجال التعليم العالى فى مصر، وسيتوج البرنامج بعقد قمة حول الشراكات فى التعليم العالى والمقرر عقدها يوم الخميس 18 أبريل