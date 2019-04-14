شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تكريم عاملتين نظافة بالمطار لأمانتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المهندس أحمد فوزى ، رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى، عاملتين نظافة بإحدى الشركات العاملة بالمطار، وهما أمانى حسن سليمان "عاملة" وجيهان جلال عبد الباقى "مشرفة" ، لامانتهما. عثرت العاملة على مبلغ مالى بصالة السفر العلوى لصالونات الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2 وسلمته للمشرفة ، التى قامت بتسليمه للأمن بشركة ميناء القاهرة الجوى ، وقام رئيس شركة الميناء، بتكريم السيدتين ومنحمها شهادة تقدير وكافئ العاملة لأمنتها . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. تكريم عاملتين نظافة بالمطار لأمانتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.