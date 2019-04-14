شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يعلن إطلاق برنامج لاستقرار مصر مائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيفان ساركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، خلال افتتاح ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019 فى نسخته الثانية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعقد فى النصف الثانى من أكتوبر المقبل تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، أن الاتحاد بصدد إطلاق برنامجا هاما لعدة سنوات فى مصر تحت عنوان "برنامج الاتحاد الأوروبى لقطاع المياه فى مصر" #EU4WATER بمنح تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو.

وأضاف شاركوش فى كلمته خلال ورشة العمل التحضيرية لأسبوع القاهرة للمياه 2019، أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الأمن المائى وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه.

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وافتتح الورشة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وحسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة العالمية بالقاهرة الفاو.