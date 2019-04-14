"تغيير جديد بمدة الرئاسة".. ننشر آخر مقترح لمواد التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
حصل الخليج 365، على المقترح الأخير الذي ناقشته اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية، اليوم الأحد، للانتهاء من الصياغة النهائية وعرضها على اللجنة التشريعية للتصويت عليها مساء اليوم.
وضم المقترح موادًا مستحدثة من بينها، أن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم أو يعفيهم من مناصبهم، وكذلك عودة مجلس الشيوخ على أن يختص بدارسة واقتراح ما يراه كفيلًا لتوسيد دعائم الديمقراطية.
ونص تعديل المادة 140 من الدستور، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء من مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
كما نص المقترح على مادة انتقالية بأن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
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