الاتحاد الأوروبي يدعم مشروعين لتوعية الفلاحين والطلاب لحماية المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر ايفان سركتش، إن أسبوع القاهرة للمياه الأول الذي عقد العام الماضي شهد نجاحًا كبيرًا، مؤكدا دعم الاتحاد لأسبوع القاهرة الثاني للمياه.

جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية لمؤتمر القاهرة الثاني للمياه، بحضور وزير الموارد المائية والرى والدكتور حسين جادين مدير الفاو في مصر، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد يدعم مشروعين لتوعية الفلاحين والطلاب في المراحل الأولى من الدراسة بكيفية الاستخدام الأمثل للمياه، واستخدام المياه كسبيل لتحقيق السلام المستدام.